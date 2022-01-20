В Ершовском районе двое мужчин на ВАЗе едва не замерзли в снежном заносе

ВАЗ пришлось бросить в сугробах Фото: Саратовская областная служба спасения

Ночью 20 января в Ершовском районе Саратовско области едва не замерзли насмерть двое местных жителей, которые несмотря на предупреждения о метели, выехали на межпоселковую трассу.

В 01.55 на пульт дежурного облспаса пришло сообщение о двух замерзающих селянах, которые застряли на своем ВАЗ-2107 в снежном заносе на дороге между поселками Орловка и Целинное.

Прибывшие спасатели эвакуировали из занесенной снегом машины двух 59- и 58-летних мужчин. Автомобиль пришлось оставить в заносах.

Спасенных доставили в ближайший пункт жизнеобеспечения, как сообщили в облспасе, от медицинской помощи они отказались.

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