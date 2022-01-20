Саратовские спасатели нашли и вывезли из леса замерзающего мужчину

Мужчина заблудился в лесу на Кумыске и едва не замерз насмерть
Фото: Мария Франко
После полуночи, сегодня, 20 января, специалисты горспаса и облспаса в Саратове отыскали замерзающего мужчину в лесопарке Кумысная поляна.
Сообщение от него поступило дежурному в 00:40.
Областным спасателям сообщили о том, что на выезде из Заводского района на Кумысной поляне мужчина заблудился в лесу. Он не может найти выхода к цивилизации и очень сильно замерз.
Поиски организовали спасатели областной и городской службы спасения.
Вскоре они обнаружили заблудившегося и вывезли его из леса на снегоходе. Мужчина сильно обморозился, его состояние медики скорой помощи, которым передали пострадавшего, оценили как тяжелое.
Мужчина госпитализирован.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.