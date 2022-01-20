Саратовские спасатели нашли и вывезли из леса замерзающего мужчину

Мужчина заблудился в лесу на Кумыске и едва не замерз насмерть Фото: Мария Франко

После полуночи, сегодня, 20 января, специалисты горспаса и облспаса в Саратове отыскали замерзающего мужчину в лесопарке Кумысная поляна.

Сообщение от него поступило дежурному в 00:40.

Областным спасателям сообщили о том, что на выезде из Заводского района на Кумысной поляне мужчина заблудился в лесу. Он не может найти выхода к цивилизации и очень сильно замерз.

Поиски организовали спасатели областной и городской службы спасения.

Вскоре они обнаружили заблудившегося и вывезли его из леса на снегоходе. Мужчина сильно обморозился, его состояние медики скорой помощи, которым передали пострадавшего, оценили как тяжелое.

Мужчина госпитализирован.

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