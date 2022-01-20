На сегодня, 20 января, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 276 жителей. всего COVID-19 обнаружен у 137 249 человек. Выздоровело с начала эпидемии 128 012 человек, за сутки — 260. В стационарах остаются 1 068 человек, на амбулаторном лечении еще 3 112.

В Саратове прибавилось 85 зараженных, в Энгельсском районе — 51, в Балаковском обнаружен 21 новый пациент, в Ртищевском и Балашовском — 19, в Калининском инфицировано еще 17 человек, в Пугачевском — 14, в Петровском обнаружено 11 новых случаев, Романовском — 10.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 7;

- 7-14 лет – 11;

- 15-17 лет – 4;

- 18-29 лет – 50;

- 30-49 лет – 83;

- 50-64 лет – 70;

- 65 и старше – 51.

С пневмонией поступили 49 зараженных, с признаками ОРВИ — 226, один переносит заболевание без симптомов.

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