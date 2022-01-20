В Энгельсе три человека пострадали в массовом ДТП с Камазом

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера вечером, 19 января, в Энгельсе три человека пострадали в ДТП с Камазом, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария была зафиксирована в 18:35 возле дома 138Г на Студенческой. «Лада Гранта», за рулем которой сидела 48-летня женщина, столкнулась с Камазом с полуприцепом АК8248, которым управлял 45-летний мужчина. От удара грузовик въехал в Mercedes-Benz с 18-летним водителем и ВАЗ-2106 с 38-летним водителем.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель «шестерки» и его 36-летний и 47-летний пассажиры. Они госпитализированы в больницу.

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