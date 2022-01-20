В Саратове у Сенного рынка уже несколько дней не работает красный свет светофора

Сегодня, 20 января, житель Саратова пожаловался в соцсети на неработающий на оживленной магистрали светофор. Видео с места горожанин выложил в чат «ЧП Саратов. Прямой эфир».

Саратовец уточнил, что светофор на перекрестке Большой Горной, Астраханской и Танкистов, у Сенного рынка, неисправен уже несколько дней. Если жёлтый и зелёный свет горят нормально, то как раз самый нужный, красный, водители пока не видят.

Горожанин обеспокоен происходящим, поскольку неосведомленные о поломке водители часто продолжают движение, когда оно запрещено.

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