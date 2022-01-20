В двух районах и поселке в Саратове отключили воду до полуночи

Сегодня, 20 января, в двух районах и поселке в Саратове отключили воду, об этом сообщает ООО «КВС».
Авария произошла в поселке Латухино, он остался без холодной воды до полуночи.
В районе 4-й Дачной проводятся сварочные работы по адресу улица Спартака,7. До полуночи прекращена подача холодной воды для абонентов, расположенных в квадрате улиц: Бережная - Попова - Гвардейская - Спартака.
В Октябрьском районе авария произошла по адресу Береговая, 1/15. Из-за нее до полуночи прекращено холодное водоснабжение абонентов, находящихся в квадрате улиц: Большая Садовая - 2 Мельничный проезд - Чернышевского - Береговая.
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