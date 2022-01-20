Найден виновный в падении снега на женщину в Ленинском районе

Найден виновный в падении снега на женщину в Саратове. Сегодня, 20 января, администрация Ленинского района прокомментировала инцидент.

Как сообщают чиновники сход снега и наледи, причинивший вред здоровью, произошел с козырька балкона. Ответственность за инцидент несет собственник квартиры в доме № 4 по улице Ламповая.

Напомним, вчера, 19 января, на улице Ламповая снег упал с дома на 54-летнюю женщину. Она попала в больницу в состоянии средней тяжести.

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