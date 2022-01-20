В Поливановке отключили воду до вечера

Сегодня, 20 января, в Поливановке в Саратове отключили воду до вечера, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария на водопроводных коммуникациях произошла по адресу Новоавтобусная, 43. На время проведения ремонтных работ прекращено холодное водоснабжение абонентов: 1-7 Новоавтобусные тупик, Новоспортивная, Новоавтобусная, от 1-го до 7-го Новоавтобусного тупика.

Коммунальщики обещают завершить работы до 18:00.

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