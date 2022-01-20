Авария с пострадавшими перекрыла улицу Университетская в Саратове

ДТП на Университетской
В Саратове утром 20 января произошло ДТП на перекрестке улиц Университетская и Большая Казачья.
Автомобили перегородили проезжую часть по Университетской на пешеходном переходе возле 3-го корпуса СГУ.
Данные о пострадавших сейчас уточняются.
На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели, реанимация.
По улице Университетская образовался серьезный затор на несколько кварталов.
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