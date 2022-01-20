Авария с пострадавшими перекрыла улицу Университетская в Саратове

ДТП на Университетской

В Саратове утром 20 января произошло ДТП на перекрестке улиц Университетская и Большая Казачья.

Автомобили перегородили проезжую часть по Университетской на пешеходном переходе возле 3-го корпуса СГУ.

Данные о пострадавших сейчас уточняются.

На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели, реанимация.

По улице Университетская образовался серьезный затор на несколько кварталов.

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