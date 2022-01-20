В Саратове легкий мороз

Сегодня, 20 января, в Саратове безветренно и туманно. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В Саратове с утра будет густой туман. Небо затянуто облаками. Температура колеблется от -15 на рассвете до -5 градусов в разгар дня. в Городе почти полный штиль.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. Ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, изморозь. Ветер дует западный, его скорость составляет 4-9 м/с. Температура колеблется от -2 до -7 градусов, в северных районах до -12 градусов. На дорогах гололедица.

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