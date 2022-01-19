Шесть жителей Саратова за полдня пострадали из-за обледеневших улиц

Сегодня, 19 января, в Саратове шесть человек пострадали, поскользнувшись на улице.

Как сообщили в региональном минздраве, шесть человек обратились в «скорую помощь». Все это пожилые люди в возрасте от 60 до 91 года.

Пятеро пострадавших пришлось госпитализировать в больницы города.

Шестым пострадавшим оказалась 91-летняя старушка. На предложение отравиться в стационар, она ответила, что еще не такое переживала, и отказалась поехать с медиками.

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