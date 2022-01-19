Саратовцам назвали адреса, по которым ночью будут эвакуировать машины

Тротуар в Саратове

Саратовцам назвали адреса, где в ночь с 19 на 20 января будет ограничена парковка. Мэрия анонсирует уборку улиц ночью.

За прошедшую ночь в Саратове эвакуировано 18 машин. С нарушителями борются сотрудники ГИБДД. На улицы города выйдут 345 машин для уборки снега.

С 20:00 до 5:00 запрещен проезд и парковка по следующим адресам:

- ул. Черниговская от ул. Романтиков до 1-го пр. Танкистов,

- Мирный пер. от ул. Советской до ул. Вавилова

- ул. Крайняя от ул. Танкистов до ул. Соколовой

В день с 08.00 до 16.00 по:

- ул. Антонова (малая) от ул. Днепропетровской.