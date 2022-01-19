Дом Яхимовича в Саратове оценили в 12 млн рублей

Дом Яхимовича на улице Советская, 5

«Доходный дом В.А. Яхимовича» на улице Советская, 5 в Саратове с земельным участком под ним будет внесен в программу приватизации областного имущества. Предполагается, что покупатель, который готов заплатить за здание с участком 12 млн рублей, его восстановит и тем самым сохранит памятник архитектуры. Решение о вынесение вопроса на голосование облдумы приняли 19 января депутаты – члены комитета по бюджету.

Парламентарии высказали опасения, что за такие небольшие деньги здание в центре города может купить фирма-однодневка и потом ждать, когда оно сгорит или развалится. На это представлявшая изменения в проект плана приватизации и.о. председателя комитета по имуществу области Екатерина Лавренко заявила, что в контракте с победителем торгов будет прописана обязанность «привести здание в надлежащий вид». На это покупателю предполагается дать семь лет.

Общий объем плана приватизации областного имущества на 2022 год планируется в объеме 677 млн рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.