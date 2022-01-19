Скорая застряла в Балаково
В Балаково «скорая» застряла на нечищенной дороге. Сегодня, 19 января, горожане рассказали об этом в группе «Типичный Балаково!» Вконтакте.
Пользователь Диана Копытина разместила видео, на котором можно наблюдать, как буксует автомобиль медиков на заваленной снегом дороге. Находился ли в этот момент пациент в салоне – неизвестно.
По словам автора, инцидент произошел по адресу Садовая 76/Гагарина, 79.
- Наш двор, как и многие другие, ни разу не чистили, - пишет горожанка.
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