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Происшествия19 января 2022 13:49

В Ленинском районе 54-летняя женщина попала в больницу из-за упавшего с крыши снега

Организована доследственная проверка
Наталия Калинина
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Сегодня, 19 января, в Ленинском районе Саратова 54-летняя женщина попала в больницу из-за упавшего с крыши снега.

Инцидент произошел на улице Ламповой. Снежная масса упала с крыши дома на женщину и она получила травмы. У 54-летней пострадавшей повреждения средней тяжести. Она доставлена в больницу.

Организована доследственная проверка. Лица, ответственные за уборку снега и наледи с фасада и крыши здания могут понести ответственность, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

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