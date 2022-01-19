В Ленинском районе 54-летняя женщина попала в больницу из-за упавшего с крыши снега

Сегодня, 19 января, в Ленинском районе Саратова 54-летняя женщина попала в больницу из-за упавшего с крыши снега.

Инцидент произошел на улице Ламповой. Снежная масса упала с крыши дома на женщину и она получила травмы. У 54-летней пострадавшей повреждения средней тяжести. Она доставлена в больницу.

Организована доследственная проверка. Лица, ответственные за уборку снега и наледи с фасада и крыши здания могут понести ответственность, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

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