Администрация Саратова рассказала горожанам правила выживания среди сосулек

Администрация Саратова рассказала горожанам об особенностях выживания среди сосулек. Правила поведения опубликованы на сайте мэрии.

- Не стоит оставлять автомобили около зданий, на карнизах которых образовались ледяные отложения или снежный навес. Необходимо обращать внимание на огороженные лентой участки тротуаров и обходить эти опасные места. Услышав подозрительный шум со стороны крыши, нужно как можно скорее прижаться к стене, козырек крыши поможет спрятаться от сосульки, - пишут чиновники.

Напомним, сегодня на улице Ламповой снег с крыши упал на прохожу. 54-летняя женщина получила травмы и попала в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.