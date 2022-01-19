На что пойдут дополнительные доходы и расходы Саратовской области в 2022 году

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В Саратовской областной думе на заседании комитета по бюджету и налогам 19 января обсудили поправки в бюджет на 2022 и 2023-24 годы.

Дополнительные доходы областного бюджета за счет федеральных денег на 2022 год составят 1763,4 млн рублей.

Из них 961,1 млн пойдут на модернизацию школ, 809 млн на работы на дорогах общего пользования. На единую диспетчерскую службу «122», которая будет заниматься онлайн-консультированием граждан по различным вопросам добавили 10,5 млн рублей, в том числе связанным с лечением от коронавируса.

Расходы областного бюджета увеличиваются в целом на 3486,6 млн. рублей. Из них на модернизацию первичного звена здравоохранения пойдет 1,9 млрд рублей рублей.

Миллиард рублей направят на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 1000,0 млн рублей, районам области на социально значимые расходы добавят 587,1 млн рублей. Еще 30 млн рублей на социальные выплаты на обустройство жилья для детей-сирот.

Приобретение систем непрерывного мониторинга глюкозы и расходных материалов к ним – 30,0 млн рублей, на размещение социально значимой информации и поддержку средств массовой информации – 26,1 млн рублей, на работы по лесовосстановлению – 22,5 млн рублей.

Кроме этого, на выплаты многодетным семьям вместо земельных участков предусмотрено 10,3 млн рублей, на экспертизу проекта областного клинического противотуберкулезного диспансера в Саратове – 2,6 млн рублей;

Еще 288 млн рублей из ранее зарезервированных отправят на доплаты бюджетникам, чтобы соблюсти увеличение минимального размера оплаты труда в 2022 году из них в районные бюджеты пойдут 251,5 млн рублей.

Внесены изменения связанные с уменьшением суммы заимствований по банковским кредитам в 2022-2024 годах на 1453,5 млн рублей ежегодно и уменьшением объема погашения в той же сумме.

С учетом указанных изменений дефицит областного бюджета в 2022 году составит 9764,9 млн рублей.

Поправки вынесены на голосование Думы, которое состоится 26 января.

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