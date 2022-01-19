Дополнительно 10,5 млн выделяется на дистанционную поддержку саратовцев во время волны Омикрона

По анализу данных системы вызовов по телефону экстренной помощи «112», 30% звонков не связаны со срочным вызовом врача, но все они шли на 112, в том числе вызовы скорой помощи. Об этом 19 января на заседании комитета по бюджету Саратовской областной думы заявил Владимир Старков, первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области.

- Еще четверть звонков – запись на вакцинацию, запись к врачу, а это можно сделать в автоматическом режиме. В среднем около трех тысяч звонков в день приходится на колл-центр «112». Чтобы разгрузить этот номер и облегчить вызов скорой помощи для тех, кому это действительно нужно, создана служба «122». Кроме этого, в связи с приближением штамма Омикрон предполагается большая загрузка врачей в дистанционном режиме. Чтобы облегчить их работу, часть звонков будет брать на себя волонтеры из числа студентов медиков на номере «122», - пояснил Старков.

На единую диспетчерскую службу «122», которая будет заниматься онлайн-консультированием граждан по различным вопросам в областной бюджет добавили 10,5 млн рублей. Окончательное решение будет принято на заседании областной думы 26 января.

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