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Общество19 января 2022 9:29

В Саратове временно закрыли муниципальные катки

Ледовые площадки откроются после чистки покрытия
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 19 января, в Саратове не работают ледовые катки. Об этом сообщили в мэрии.

Временная остановка в работе муниципальных ледовых площадок связана с необходимостью провести технический день.

- Спортивные объекты возобновят работу после подготовки ледового покрытия, - уточнили чиновники.

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