В Саратове временно закрыли муниципальные катки

Сегодня, 19 января, в Саратове не работают ледовые катки. Об этом сообщили в мэрии.
Временная остановка в работе муниципальных ледовых площадок связана с необходимостью провести технический день.
- Спортивные объекты возобновят работу после подготовки ледового покрытия, - уточнили чиновники.
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