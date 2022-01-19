В Саратове временно закрыли муниципальные катки

Сегодня, 19 января, в Саратове не работают ледовые катки. Об этом сообщили в мэрии.

Временная остановка в работе муниципальных ледовых площадок связана с необходимостью провести технический день.

- Спортивные объекты возобновят работу после подготовки ледового покрытия, - уточнили чиновники.

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