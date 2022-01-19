Житель Краснодарского края прикинулся «жрицей любви» и обманул саратовца

Житель Краснодарского края прикинулся «жрицей любви», чтобы обмануть саратовца. О задержании мошенника рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратился 23-летний житель Кировского района. Молодой человек рассказал, что хотел заказать проститутку и нашел соответствующее объявление в сети. Он остановился на анкете некой «Виктории» и позвонил девушке. Женский голос сообщил, что за услуги нужно внести предоплату. Саратовец перевел собеседнице 15 400 рублей, после чего общение продолжилось уже с менеджером неизвестной. Там с молодого человека потребовали еще 8 900 рублей. Пострадавший понял, что его обманывают, и прервал разговор. Правоохранители возбудили дело о мошенничестве.

Саратовские правоохранители отправились в командировку в Краснодарский край. Там они задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный житель Новокубанска. Молодой человек признался, что это он опубликовал анкету девушки, а для общения с «клиентом» использовал программу по изменению голоса. Деньги задержанный успел потратить, ему выписано обязательство о явке.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.