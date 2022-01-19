Отряд тяжелой техники расчищал занесенные дороги к югу от Саратова

Отряд тяжелой техники работал на южных рубежах Саратова

В ночь с 18 на 19 января отряд тяжелой техники, который сформирован на случай серьезных снегопадов на территории Саратовской области оправдывал свое создание на трассе Р-228 и е38 к югу от областного центра, на территории Саратовского административного района.

Эти машины были закуплены для случаев, когда стандартная техника не может справиться на заметенных участках трасс.

Тяжелые грейдеры и трактора можно было увидеть на расчистке дорог

Е38 - н.п.Константиновка - Юрловка - Сосновка,

Р-228 хутор Маяк,

Р-228 н.п.Колотов Буерак – Хмелёвка,

Р-228 н.п. Буркин Буерак – Багаевка,

Р-228 хутор Власовский.

Всего, как сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Роман Бусаргин, для уборки снега на сельских территориях, входящих теперь в состав Саратова, за минувшую ночь было привлечено 75 единиц техники и 138 человек личного состава.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.