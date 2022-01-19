Саратов чистят от снега 5,7 тысяч человек

Сегодня, 19 января, Саратов от снега чистят 5 768 рабочих и 682 машины. Об этом сообщили в городской администрации.

Дороги и тротуары убирают 299 спецмашин. Управляющие компании задействовали в уборке дворов 1 755 дворников и 136 единиц техники.

Торговые и промышленные предприятия убирают свои территории при помощи 2 997 рабочих и 92 машин. Объекты соцсферы чистят 802 человека и 155 единиц техники.

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