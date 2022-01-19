Лиза Алерт Саратов

В Саратове ищут 47-летнего мужчину в черной куртке. Сегодня, 19 января волонтеры «Лиза Алерт Саратов» сообщили об этом в своей группе ВКонтакте.

Пропал 47-летний Алексей Родин из Саратова. Его ищут с 11 января 2022 года. Рост 180 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет темно-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем были черная куртка, синие джинсы и темно-коричневые ботинки.

Все, кто что-либо знают о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 967 805 73 20, инфорг: Анастасия Умка64.

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