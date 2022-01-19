Два трамвайных маршрута встали в Саратове

Сегодня, 19 января, в Саратове прекратили ходить два трамвайных маршрута. Об этом информирует группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 12:27 прекратили ходить трамваи по маршруту № 11. Они стоят около остановки «улдица Жуковского» и не едут в сторону улицы Осипова.

В 12:36 было прервано движение трамваев по маршруту № 6. Это случилось возле остановки «2-й Новоавтобусный тупик».

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