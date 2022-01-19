ОТ коронавируса в Саратовской области за сутки умерли шесть человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса умерли шесть человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе утром 19 января.
- Скончались три женщины и трое мужчин в возрасте от 59 до 88 лет, - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.
Таким образом, с начала пандемии в Саратовской области от коронавируса умерли 5248 человека.
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