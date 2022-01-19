Депутаты Саратовской облдумы не стали обращаться к губернатору для отмены QR-кодов

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Депутаты Саратовской областной думы предложили отменить QR-коды в регионе. Это предложение прозвучало на заседании комитета областной думы по социальной политике 19 января.

Предложили обратиться к губернатору представители КПРФ и «Справедливой России – за правду», сославшись на то, что закон о введении кодов отложен Государственной думой и ряд регионов их отменили. Напомним, в Саратовской области система кодов по прежнему действует при посещении магазинов, социальных объектов и объектов культуры.

Вопрос был вынесен на голосование, большинство членов комитета проголосовали против обращения к губернатору по этому поводу.

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