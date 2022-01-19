В крещенских купаниях в Саратовской области участвовали 4,5 тысячи человек

Купания были организованы в 42 местах по Саратовской области

В ночь крещенских купаний с 18 на 19 января в Саратовской области в местах купаний никаких ЧП не произошло. Об этом "КП-Саратов" рассказали в региональном ГУ МЧС по Саратовской области. Возле купелей дежурили спасатели и специалисты МЧС, а также медики скорой помощи.

- Происшествий не допущено. Купания в регионе были организованы в 42 местах. Дежурили 620 человек, в том числе 150 - от МЧС. По состоянию на 10 утра искупались около 4,5 тыс человек, - рассказали "КП-Саратов" в МЧС.

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