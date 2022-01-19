Проект восстановления здания

«Дом Подклетновых» в Саратове отреставрируют. Речь идет о памятнике архитектуры, расположенном по адресу Чапаева, 82Б. Дом является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения.

В здании уже провели срочные противоаварийные работы. Сейчас ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Шитова А.В.» разработал предварительный эскизный проект по реставрации.

В этом году планируется доработать проектную документацию и утвердить ее государственной историко-культурной экспертизой. После этого и согласования с саратовским комитетом по архитектуре можно будет приступить к ремонту.

Сейчас на месте дома пустырь - он практически полностью разобран.

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