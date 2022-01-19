Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 января 2022 7:08

В Балаково двое мужчин пострадали в ДТП

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 19 января, в Балаково двое мужчин пострадали в ДТП, об этом информирует Госавтоинспекция региона.

Авария была зафиксирована в 8:40 в районе дома № 1А по улице 30 лет Победы. «Лада Веста», за рулем которой сидел 37-летний мужчина столкнулась с «Шевроле Нивой», который управлял 70-летний пенсионер.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Нивы». Они доставлены в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.