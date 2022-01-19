Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Сегодня, 19 января, в Балаково двое мужчин пострадали в ДТП, об этом информирует Госавтоинспекция региона.
Авария была зафиксирована в 8:40 в районе дома № 1А по улице 30 лет Победы. «Лада Веста», за рулем которой сидел 37-летний мужчина столкнулась с «Шевроле Нивой», который управлял 70-летний пенсионер.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Нивы». Они доставлены в больницу.
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