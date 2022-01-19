В Саратове «Агентство по повышению эффективности» не оплатило поставленные материалы, в результате трех сотрудников госконторы привлекли к ответственности. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области» заключило государственные договоры с пятью предпринимателями на поставку различных товаров и материалов. Общая сумма по договорам составила свыше 5,5 миллионов рублей. Товары в результате были поставлены, а вот денег частники не увидели. Пришлось обращаться в прокуратуру.

По результатам проверки директору Агентства было внесено прокурорское представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. К дисциплинарной ответственности привлечены трое сотрудников госучреждения. Деньги предпринимателям выплатили.

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