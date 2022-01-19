На проспекте Строителей пожилая женщина пострадала в ДТП

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 18 января, в Ленинском районе Саратова женщина пострадала в ДТП. Об этом информирует ГУ ГИБДД региона.

Об аварии сообщили в 17:00. Напротив дома № 88 по проспекту Строителей столкнулись «Лада Гранта» под управлением 63-летней женщины и Toyota RAV-4 под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получила травмы и была доставлена в больницу.

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