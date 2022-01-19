В Саратовской области еще 245 человек заразились коронавирусом

Сегодня, 19 января, в Саратовской области прибавилось еще 245 случаев коронавируса за сутки. Всего заразились 136 973 жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 127 752 человек, за сутки — 283. В стационарах с COVID-19 остаются 1 051 человек, на амбулаторном лечении еще 3 110.
В Саратове зафиксировано 68 новых случаев, в Энгельсском районе — 36, в Балаковском прибавилось 29 новых зараженных, в Пугачевском — 23, в Ртищевском зафиксировано еще 18 случаев, в Балашовском прибавилось 15 инфицированных, в Петровском — 13.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 21;
- 7-14 лет – 25;
- 15-17 лет – 12;
- 18-29 лет – 21;
- 30-49 лет – 78;
- 50-64 лет – 50;
- 65 и старше – 38.
С пневмонией поступили 30 человек, с признаками ОРВИ — 212, трое переносят болезнь без симптомов.
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