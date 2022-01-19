Вчера, 18 января, два человека пострадали в ДТП в Советском районе Саратовской области, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария была зафиксирована в 16:05 на 368 км ФАД Р-208 «Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с республикой Казахстан». ВАЗ-21703, за рулем которого был 35-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Ford Kuga, которым управляла 42-летняя женщина.

В результате ДТП 38-летняя пассажирка ВАЗ-21703 отправлена на амбулаторное лечение, а водитель отечественного автомобиля доставлен в медицинское учреждение.

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

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