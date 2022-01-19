Сильный снег на дорогах
Сегодня утром, 19 января, в Саратовской области открыли дорогу в Казахстан. Об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.
С 9:00 было отменено временное ограничение движения на участке дороги Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки с границей Республики Казахстан.
Напомним, ранее эту дорогу, а также движение в Пугачевском районе перекрывали из-за неблагоприятных погодных условий: в Казахстане бушевала метель.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.