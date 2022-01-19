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Общество19 января 2022 5:30

В Саратовской области открыли дорогу в Казахстан

Наталия Калинина
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Сильный снег на дорогах

Сильный снег на дорогах

Сегодня утром, 19 января, в Саратовской области открыли дорогу в Казахстан. Об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

С 9:00 было отменено временное ограничение движения на участке дороги Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки с границей Республики Казахстан.

Напомним, ранее эту дорогу, а также движение в Пугачевском районе перекрывали из-за неблагоприятных погодных условий: в Казахстане бушевала метель.

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