В Пугачевском районе открыли трассу

Ночная уборка дорог

Сегодня, 19 января, в Пугачевском районе Саратовской области открыли трассу, ранее перекрытую из-за плохой погоды. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 8:00 было восстановлено движение по направлениям Пугачев-Перелюб и Пугачев-Духовницк-Балаково.

Напомним, вчера в 18:00 была полностью перекрыта дорога регионального значения «Балаково–Духовницкое» – Пугачев в Пугачевском районе (км 0+00 – км 37+150). Ограничение ввели из-за сильных метелей и плохой видимости на дорогах.

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