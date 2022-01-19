В Саратовскую область снова пришло похолодание

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 19 января.

В области облачно с прояснениями. Идёт небольшой снег. Ветер веет с юга со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, порывы – до 13 м/с. Термометры в течение дня покажут от 1 градуса выше нуля до 4 градусов ниже, в Правобережье – до 6-12 мороза. Местами прогнозируют туманы – до 500 метров, гололед и налипание мокрого снега. Синоптики также предупреждают о снежных заносах и гололедице на дорогах.

Ночью ветер чуть поутихнет – до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов ниже нуля, при прояснении – до -18°С, в Левобережье местами – от 1 до 6 ниже нуля.

В Саратове сейчас -1°С. К 10 утра станет теплее на градус, а к вечеру станет прохладнее, ночью до -13°С. Ветер юго-западный – от 2 до 5 метров в секунду, порывы – до 8 м/с. Значительная облачность.

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