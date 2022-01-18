В Пугачевском районе закрыли трассу в Балаково

Расчистка дороги

Сегодня, 18 января, в Пугачевском районе Саратовской области ограничено движение транспорта, об этом информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Полностью перекрыта дорога регионального значения «Балаково–Духовницкое» – Пугачев в Пугачевском районе (км 0+00 – км 37+150).

Ограничение введено с 18:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями. В регионе начались сильные порывы ветра и снегопад. Плохая видимость на дороге мешает движению. Ограничительные меры продлятся до особого распоряжения.

Напомним, ранее в Озинках была закрыта дорога в сторону Казахстана.

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