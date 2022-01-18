На «Саратовстройстекло» платят по 60 тысяч и планируют расширяться

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Сегодня, 13 января председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин ознакомился с планами развития производства АО «Саратовстройстекло» - одного из крупнейших в регионе и одного из лидеров стекольной индустрии РФ.

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- Несмотря на то, что производство автоматизировано, главным приоритетом здесь являются люди. Пообщался с сотрудниками завода. Средняя заработная плата составляет 60-70 тысяч рублей в зависимости от квалификации работника.

Важно, что у руководства предприятия также есть планы по расширению производства. В настоящее время на АО «Саратовстройстекло» реализуется инвестиционный проект строительства склада готовой продукции, который планируется завершить во II квартале 2022 года, - сообщил Бусаргин в своем телеграм-канале.

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