Уровень вакцинации в Саратовской области достиг 61%

Сегодня есть возможность уведомлять жителей Саратовской области через цифровые платформы о наступлении срока ревакцинации, рассылать сообщения с рекомендациями вакцин и перечнем пунктов, где они в наличии. Делать это нужно заблаговременно и каждый житель должен быть на учете в поликлинике. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев 18 января на заседании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

На сегодня коллективный иммунитет населения региона составляет 61 процент. Пока цифра ниже средней по стране, при том, что целевой ориентир региона - 80% к апрелю.

Губернатор в преддверии волны штамма Омикрон поручил в помощь участковым врачам в кратчайшие сроки сформировать систему бесконтактного ведения больных через цифровые сервисы. Для поликлиник и больниц нужно подготовить соответствующие методички.

Губернатор потребовал подготовить план по разворачиванию в регионе сети государственных аптек на базе ФАПов. Для этого придется дополнительно обучать фельдшеров.

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