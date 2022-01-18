Омикрон еще не дошел до Саратовской области – штамм ждут в феврале

Сегодня, 18 января, в правительстве Саратовской области состоялось очередное заседание координационного совета по коронавирусу.

Как сообщил глава регионального минздрава Олег Костин, омикрон до Саратовской области еще не дошел, однако его ждут в феврале.

С учётом возможного резкого роста заболеваемости, в Саратовской области держат свободными около 30 процентов коек. Есть возможность развернуть тысячу резервных коек.

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