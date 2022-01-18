Соискатели в Саратовской области стали меньше времени тратить на поиск подходящей работы

Сергей Егоров

Саратовская область заняла 8-е место в стране из 85-и возможных по темпам восстановления рынка труда. Министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров прокомментировал ситуацию на рынке труда региона.

- С середины прошлого года региональный рынок труда постепенно входит в спокойное состояние. Мы можем говорить о снижении уровня безработицы как регистрируемой, так и рассчитанной по методике Международной организации труда. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах.

На сегодня уровень регистрируемой безработицы в регионе уже четыре месяца подряд держится на уровне 2019 года и составляет 0,8%. Сейчас на единой цифровой платформе «Работа в России» размещено порядка 30 тысяч региональных вакансий, зарегистрировано свыше 18 тысяч работодателей. Всего через центры занятости населения в 2021 году прошло более 100 тысяч вакансий. Анализируя поступающие вакансии, мы видим, что чаще всего работодатели искали сотрудников на обрабатывающие производства, в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, в области здравоохранения и социальных услуг. В свою очередь соискатели стали меньше времени тратить на поиск подходящей работы и одной из положительных тенденций является сокращение периода поиска работы.

Если в 2020 году средний период поиска работы составлял 4,4 месяца, то во второй половине прошлого года уже 3,8 месяца, при этом продолжительность безработицы у 22% граждан составляла менее 1 месяца.

Вместе с тем региональной службе занятости предстоит ряд изменений в самой технологии работы. В первую очередь, это повышение качества и оперативности предоставления государственных услуг, что, несомненно, будет способствовать обеспечению адресного подхода к каждому соискателю и развитию регионального рынка труда. Ведь наша основная задача – помочь людям в поиске работы, - заявил министр.