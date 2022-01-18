Ольга Кожанова: сочетание гриппа и омикрона имеет повышенную опасность

Сегодня, 18 января, в правительстве Саратовской области состоялось очередное заседание координационного совета по коронавирусу.

Как сообщила глава регионального Роспотребнадзора, Ольга Кожанова, в регионе рост ОРВИ зафиксирован после новогодних праздников. Превышение эпидемического порога в регионе составило 15,4 или три тысячи человек. К детям это не относится: среди них заболеваемость остается в пределах нормы.

Глава ведомства отметила, что особую тревогу вызывают выявленные случаи гриппа h2N1. В сочетании с новым штаммом коронавируса омикроном, он может иметь повышенную опасность и переноситься в более тяжелой форме.

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