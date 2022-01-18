Ольга Кожанова: ведущие активный образ жизни люди находятся в группе риска по коронавирусу

Сегодня, 18 января, в правительстве Саратовской области состоялось очередное заседание координационного совета по коронавирусу.

Как сообщила глава регионального Роспотребнадзора, Ольга Кожанова. Коэффициент распространения коронавируса в регионе составил 1,15. Растет число заражений среди людей старшего возраста, а также ведущих активный образ жизни. Тем не менее, в зоне риска остаются дети.

- Остановить распространение омикрона среди детей трудно, потому что они имеют плотные контакты с друг другом. Нужно обязательно соблюдать введенные ограничения, - заявила представитель ведомства.

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