В Балаковском районе двое подростков дважды отбирали вейп у знакомого

В Балаковском районе Саратовской области вынесен приговор двум подросткам, которые дважды отбирали вейп у своего 15-летнего знакомого.

Первый инцидент произошел 16 июля в одном из сел района. 16-летний юноша увидел у 15-летнего знакомого вейп. Юный злоумышленник позвонил своему 17-летнему знакомому и предложил вместе отобрать модный девайс у намеченной жертвы.

Вскоре они подошли к 15-летнему знакомому и, угрожая ему бейсбольной битой, отобрала вейп, стоящий более тысячи рублей.

20 июля подростки-грабители вновь увидели того же 15-летнего юношу, у которого был новый вейп. Под надуманным предлогом они вывезли жертву в лес на машине и, вновь угрожая битой, отобрали у него и второе приспособление для курения.

Суд приговорил 16-летнего грабителя к девяти месяцам условно с испытательным сроком 2 года, а 17-летнего юношу к семи месяцам условно с испытательным сроком 1 год. Об этом пишет СУ СК по Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.