Пассажиры пожаловались на хамство машиниста трамвая N11

Сложно понять, какой маршрут в данный момент актуален

В редакцию КП-Саратов обратились читатели, возмущенные хамством машиниста трамвая N11. Инцидент произошёл сегодня около 16.20. На остановку Рахова подошёл трамвай, на стёклах которого были размещены таблички с номером 3.

- Мы зашли внутрь. Решили на всякий случай уточнить, какой это маршрут. Пассажиры подсказали, что 11-й. Вагон уже тронулся и выйти тут же не успели. В данном случае ничего страшного, "тройка" также ходит через Мирный переулок. Трамвай работал без кондуктора, на выходе объяснили ситуацию водителю. И тут услышали о себе, что мы "ушлые люди", которые доехали куда им надо и не хотят платить. И что на переднем стекле всё написано. А на возражения, что переднее стекло видно только спереди, но не сбоку, начала кричать: " Вы пассажиры, вам ехать надо, должны оббежать и посмотреть", - рассказали обратившиеся в редакцию саратовцы.

Машинист этого вагона был крайне подозрителен и груб с пассажирами

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