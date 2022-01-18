Погода в Саратове
Жителей Саратова предупредили о снежных заносах и тумане, об этом напоминает региональный Гидрометцентр.
На обоих берегах Волги будет туманно. Прогнозируется усиление ветра, порывы которого будут достигать 16 м/с.
В Ершове и Новоузенске возможны метели. На дорогах снежные заносы, гололедица.
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