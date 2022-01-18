Администрация Саратова ищет механизмы снижения стоимости проезда

Михаил Исаев и цены на проезд

Администрация Саратова ищут механизмы снижения стоимости проезда на новых присоединенных территориях. Об этом пишет Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм.

Глава Саратова обсудил с председателем комитета дорожного хозяйства Александром Гусевым и своим замом Дмитрием Алексеевым планы по развитию дорожного хозяйства и общественного транспорта.

Отдельное рассматривался вопрос с тарифами на проезд на присоединенных территориях. Власти «разрабатывают механизмы снижения стоимости, представленные предложения находятся на рассмотрении». Напомним, ранее жители Саратова обратили внимание на несправедливость в вопросе оплаты транспорта. Формально новые территории стали областным центром, а платить за проезд там все еще приходится, как за пригородный.

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