Автобус из Саратова врезался в грузовик под Рязанью

Этой ночью, 18 января, в Шацком районе Рязанской области произошло ДТП с участием саратовского автобуса. Об этом со ссылкой на местную ГИБДД пишет ИА «Пресса».

В 00:20 на 339-мь километре трассы «Урал» столкнулись автобус «Саратов-Москва» и «КамАЗ». Обе машины двигались в сторону Москвы. Водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик. Оба авто съехали в кювет.

В автобусе на момент происшествия находился 51 пассажир. Никто не пострадал.

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