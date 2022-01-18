Перед мостом Саратов-Энгельс произошел коммунальный потоп. Машины «плыли» в воде по двери, об этом пишут горожане в сообществе sar__info в Инстаграм.

- Большая Затонская в районе моста, в 7:15. Вода стоит по пороги дверей седанов и хэтчбэков, - пишет горожанин, выложивший видео с коммунальной аварией.

В комментариях ситуацию прокомментировали представители администрации.

- Возле дома №5 по улице Малая Затонская произошла авария на сетях ООО «КВС». На место аварии уже выехала ремонтная бригада, - пишут чиновники.

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