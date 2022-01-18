Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 18 января, в Базарном Карабулаке 61-летний мужчина насмерть отравился газом. Проводится доследственная проверка, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, тело 61-летнего погибшего было обнаружено в частном доме на улице Гоголя. На момент осмотра, в помещении чувствовался резкий запах газа. Вызванная бригада медиков «скорой» могла только зафиксировать смерть потерпевшего.

Одна из конфорок газовой плиты была включена, хотя огонь не горел. По предварительной версии, причиной смерти пожилого мужчины могло стать отравление продуктами горения. Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

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